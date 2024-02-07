Саудовская Аравия назвала условием нормализации отношений с Израилем вывод войск из Газы

Также в МИД королевства отметили, что Израиль должен признать независимое палестинское государство в границах 1967 года

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия пойдет на нормализацию дипломатических отношений с Израилем только при условии признания государства Палестина и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом говорится в опубликованном в X (ранее Twitter) заявлении МИД королевства.

"Королевство обсудило с администрацией США свою твердую позицию, что дипломатических отношений с Израилем не будет без признания независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, а также без окончания агрессии Израиля в секторе Газа и вывода всех оккупационных израильских сил из сектора Газа", - сказано в документе.

Израильская сторона при посредничестве США подписала в сентябре 2020 года в Вашингтоне документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До этого у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в сентябре 2023 года в интервью Fox News, что королевство "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем. Министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех отметил в ноябре, что вопрос нормализации отношений с Израилем по-прежнему находится на повестке дня, несмотря на события в секторе Газа.