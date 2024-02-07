Кисида заявил, что Япония стремится к мирному договору с Россией

Японский премьер также выступил с утверждением, что сложная ситуация в отношениях двух стран произошла из-за начала спецоперации

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Япония по-прежнему твердо привержена политике заключения мирного договора с Россией и считает отсутствие такого документа спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" - так здесь называют южную часть российских Курильских островов.

"Действительно прискорбно, что даже сейчас, спустя 78 лет после окончания войны, не решен вопрос о северных территориях и не заключен мирный договор между Японией и Россией. Но правительство по-прежнему твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора", - сказал он.

Кисида также выступил с утверждением, что сложная ситуация в отношениях Японии и РФ произошла из-за начала специальной военной операции на Украине.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Обычно "Общенациональный митинг за возвращение северных территорий" проводится в Национальном театре рядом с императорским дворцом в Токио. Однако из-за ремонта мероприятие в этом году перенесли в зал Молодежного олимпийского центра в парке Ёёги.

История вопроса

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее написал на своей странице "ВКонтакте", что РФ не против мирного договора, если Япония проявит понимание того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда".