Премьер Японии отверг требования об отставке министра образования из-за скандала

Фумио Кисида пояснил, что сейчас у Масахито Мориямы нет никаких связей с религиозной организацией "Церковь объединения"

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг требования оппозиции об отставке министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахито Мориямы из-за его связей с религиозной организацией "Церковь объединения", замешанной в скандале вокруг убийства бывшего японского премьера Синдзо Абэ.

"Независимо от его отношений с "Церковью объединения" в прошлом, назначения производятся с учетом того, что в настоящее время [министры] не имеют с ней никаких отношений", - сказал Кисида в ходе заседания парламента.

Ранее местные СМИ сообщили, что Морияма в свое время получил поддержку "Церкви объединения" на выборах в парламент. Он, в частности, посещал мероприятие, которое проводилось организацией, а также принял от нее так называемое рекомендательное письмо. Отвечая на вопросы оппозиции в парламенте, он сказал, что не помнил об этом, однако СМИ опубликовали соответствующие фотографии.

"Церковь объединения" обвиняют в вымогательствах в отношении последователей, которых заставляли делать пожертвования и покупать у самой организации различные товары. По некоторым оценкам, причиненный финансовый ущерб составляет около 2,4 млрд иен ($16 млн по текущему курсу). Следователи в течение года собрали около 5 тыс. улик, подтверждающих противоправные действия "Церкви объединения".

Особое внимание к организации приковано после того, как бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения" поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил.