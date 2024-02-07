В Азербайджане открылись избирательные участки на выборах президента

Официальный старт голосованию дал глава ЦИК Мазахир Панахов

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) на всей территории Азербайджана, где проходят внеочередные выборы главы государства.

Официальный старт голосованию дал глава ЦИК Мазахир Панахов, который в эфире всех телеканалов страны объявил о начале выборов. "В 8:00 вы можете прийти на избирательные участки. Официально заявляем, что участки уже открыты", - сказал он, после чего прозвучал гимн республики.

По данным ЦИК, по всей стране работают 6 537 участков, из них 26 в Карабахе. Они закроются в 19:00 (18:00 мск). Еще 49 участков откроют для граждан Азербайджана за рубежом - в 37 странах, в том числе 3 в России: в посольстве республики в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Фамилии кандидатов располагаются в бюллетенях в алфавитном порядке. На этот пост их баллотируется семь, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев.

В Азербайджане нет порога явки, при этом наблюдатели, эксперты и члены участковых комиссий отмечают повышенный интерес избирателей и ожидают, что явка будет высокой. Как ранее отмечала в беседе с ТАСС депутат азербайджанского парламента Малахат Ибрагимгызы, многие воспринимают эти выборы, которые впервые пройдут на территории всей страны, включая возвращенные под контроль Баку районы Карабаха, как возможность выразить уважение и благодарность действующему главе государства.

Победителем станет кандидат, за которого проголосуют более половины избирателей, принявших участие в выборах. Все эксперты единодушно называют бесспорным фаворитом Алиева, популярность которого как национального лидера находится на пике после восстановления контроля Баку над Карабахом.

В течение дня три организации будут проводить экзитполы, результаты которых они обнародуют сразу после закрытия участков. Чуть позже - спустя примерно два часа - самые первые данные планирует представить ЦИК. Ожидается, что к этому времени поступит информация с 60% избирательных округов. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено.