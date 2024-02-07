ЦИК Азербайджана не получал сигналов о нарушениях в ходе подготовки выборов

Глава ЦИК Мазахир Панахов отметил, что все сообщения о нарушениях избирательного законодательства, если такие поступят, будут оперативно расследованы

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Азербайджана не получал никаких жалоб, связанных с нарушениями во время проведения кампании по подготовке внеочередных президентских выборов, которые начались в стране. Об этом сообщил глава ЦИК республики Мазахир Панахов.

"До сих пор каких-либо жалоб, связанных с процессом подготовки и организации выборов, в ЦИК не поступало", - сказал он, выступая утром в эфире телеканала AzTV.

Панахов призвал наблюдателей активно следить за ходом голосования. Он подчеркнул, что все сигналы о нарушениях избирательного законодательства, если такие поступят, будут серьезно и оперативно расследованы.

В Азербайджане в среду проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, включая действующего президента Ильхама Алиева. Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) и будут работать до 19:00 (18:00 мск). ЦИК республики планирует озвучить первые данные через два часа после закрытия избирательных участков - около 21:00 (20:00 мск). Тогда поступят сведения с 60% избирательных округов. Предварительные результаты ожидаются 9 февраля.

Официальные итоги ЦИК должен подвести не позднее 10 дней со дня голосования, после чего они будут переданы для утверждения в Конституционный суд.