Известные деятели Чехии призвали объективнее оценивать ситуацию на Ближнем Востоке

Они подписали открытое письмо и раскритиковали правительство республики за безоговорочную поддержку действующего израильского кабмина, невзирая на гуманитарную катастрофу в секторе Газа

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Открытое письмо с призывом к ведущим политикам Чехии объективнее оценивать ситуацию на Ближнем Востоке подписали свыше 80 известных деятелей культуры, экономической и религиозной жизни республики. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Этим открытым призывом мы хотим выразить свое несогласие с реакцией нашего политического представительства на ситуацию [в Ближневосточном регионе] и призвать правительство изменить отношение к кризису на Ближнем Востоке", - говорится в документе.

Подписавшие его раскритиковали, согласно агентству, правительство республики за безоговорочную поддержку действующего израильского кабмина, невзирая на гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Они поддержали право Израиля на законную оборону и усилия на международном уровне, направленные на скорейшую реализацию мирного процесса в целях справедливого урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Открытое письмо адресовано правительству, президенту, а также комитетам по международным делам Палаты депутатов (нижней палаты) и Сената (верхней палаты) парламента Чехии. Его подписали, в частности, экс-омбудсмен Анна Шабатова, епископ Вацлав Малы и священник Томаш Галик, правозащитник Анна Градилкова, политолог Зоя Хесова, писательницы Радка Денемаркова и Алена Вагнерова.