Польша подняла в воздух самолеты, сославшись на "активность дальней авиации РФ"

Подобную меру ВС страны применяли в этом году уже два раза - 13 и 23 января

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины наблюдающуюся, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации РФ. Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

"Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации <...>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).

ВС Польши уже два раза в этом году, 13 и 23 января, применяли подобную меру. В конце декабря прошлого года оперативное командование сообщило о том, что польские воздушные границы были нарушены неизвестным объектом. Позже польский президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула утверждал, что в воздушном пространстве страны оказалась российская ракета. По итогам осмотра района, где была замечена ракета, залетевшая в воздушное пространство со стороны Украины, польские военнослужащие не обнаружили ничего, что представляло бы угрозу.