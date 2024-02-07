В МПА СНГ отметили готовность Азербайджана к проведению выборов

Генсек ассамблеи Дмитрий Кобицкий добавил, что избирательная кампания в стране проводилась на самом высоком уровне

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Азербайджан готов к проведению внеочередных парламентских выборов, которые начались в республике 7 февраля. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Мы можем сделать вывод, что страна к проведению выборов готова", - сказал он журналистам на избирательном участке №2 в Баку.

Кобицкий добавил, что избирательная кампания в стране проводилась на самом высоком уровне.

О наблюдателях

Наблюдателям, работающим на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, созданы все необходимые условия. Об этом сообщил ТАСС координатор группы МПА СНГ на выборах, заместитель председателя Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Жакип Асанов.

"Для наблюдателей созданы все необходимые условия", - сказал Асанов.

Он добавил, что члены мониторинговой миссии МПА СНГ встречались с наблюдателями, представителями политических партий и посещали избирательные штабы всех кандидатов. "Наша задача была послушать их всех, послушать их пожелания. Никаких проблем мы не услышали. Считаем, что все, что необходимо в соответствии с законодательством Азербайджана, обеспечено", - отметил он.

Об атмосфере

Атмосфера на голосовании праздничная, избирательные комиссии всех уровней провели огромную подготовительную работу, заявил Асанов.

"Видно, что Центральная избирательная комиссия, окружная и данная избирательная комиссия провели большую организационную работу, благодаря которой стало возможно такое проведение [голосования] - спокойная атмосфера, праздничное настроение", - сказал Асанов журналистам на избирательном участке №2 в Баку.

Он рассказал, что члены миссии до открытия познакомились с организацией голосования на этом участке, убедились в наличии специальных печатей на урнах и соблюдении всех требований.

Асанов отметил, что МПА проанализировала законодательство Азербайджана на предмет соответствия международным стандартам, в частности, Всеобщей декларации прав человека ООН и другим международным пактам о гражданских и политических правах. "По заключению Международного института МПА, законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам", - подчеркнул он.

В миссию наблюдателей от МПА СНГ входят 38 человек.

В Азербайджане в среду проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, включая действующего президента Ильхама Алиева, который выдвигается на пятый срок. Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) и будут работать до 19:00 (18:00 мск). ЦИК республики планирует сообщить первые данные через два часа после закрытия избирательных участков - около 21:00 (20:00 мск). Предварительные результаты ожидаются 9 февраля.

По данным ЦИК республики, за выборами наблюдают 90 372 наблюдателя, из них порядка 89 тыс. местных и около 800 международных, которые представляют 72 организации.