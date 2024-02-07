Politico: выделенные Евросоюзом Киеву €50 млрд не решат проблем Украины

По данным Всемирного банка, долгосрочные потребности Украины в восстановлении составляют $411 млрд

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Выделенные Евросоюзом Киеву €50 млрд до 2027 года - мизерная по масштабам проблем Украины сумма, и только в этом году дефицит финансирования страны западными спонсорами превысит $40 млрд (более €37 млрд). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов.

"Чернила под согласованном в ЕС пакете помощи Украине едва высохли, однако эта [сумма] уже кажется просто мелочью" с учетом огромных трудностей Украины, отмечает издание. Запад и Европа, в частности, сталкиваются с неприятной реальностью, что им придется выделять Киеву гораздо большие средства.

"Ясно, что €50 млрд недостаточно, - приводит издание слова главы бюджетного комитета Европарламента Йохана Ван Овертвельдта. - Европа понимает, что ей необходимо активизировать свои усилия". По оценкам Международного валютного фонда, дефицит финансирования Украины только в этом году превысит $40 млрд.

Согласно выкладкам Всемирного банка, долгосрочные потребности Украины в восстановлении составляют $411 млрд. Для Киева "одним из самых больших рисков" является то, что нехватка помощи, вероятно, заставит его скатиться по инфляционному пути печатания значительных сумм новых денег, говорится в материале.

Как сообщалось ранее, выделение €50 млрд в пересчете на 4 года означает выплаты в €1,02 млрд в месяц, что соответствует сокращению в полтора раза ежемесячного финансирования Украины по сравнению с 2023 годом, когда Киев получал от Брюсселя в месяц €1,5 млрд бюджетной помощи.