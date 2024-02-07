7 февраля, 07:02,
обновлено 7 февраля, 07:13

Делегация МАГАТЭ проехала российский КПП в Васильевке

© Иван Скиртач/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

Они направляются на Запорожскую АЭС

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси пересекла мост через реку Карачекрак и проехала российский КПП у города Васильевка по пути с контролируемой Киевом территории на Запорожскую АЭС, передает корреспондент ТАСС.

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Кортеж из 12 автомобилей, который двигается в сопровождении военной полиции, прошел КПП без остановок.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее сообщил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. 6 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко. 

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УкраинаРоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичГросси, Рафаэль