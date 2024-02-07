Спецпредставителем генсека ОДКБ по вопросам миротворчества назначили Таалатбека Масадыкова

Исполнение функций спецпредставителя возложили на заместителя генсека объединения 5 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специальным представителем генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам миротворчества назначен заместитель генсека объединения Таалатбек Масадыков. Об этом говорится в распоряжении генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

"Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 16 сентября 2021 года "О специальном представителе генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам миротворчества" возложить исполнение функций специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества на заместителя генерального секретаря организации Масадыкова Таалатбека Шамудиновича", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Исполнение функций спецпредставителя было возложено на Масадыкова 5 февраля.