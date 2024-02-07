"Поверг в шок": мировые СМИ о планах Карлсона взять интервью у Путина

Журналист в прошлом году уже пытался провести беседу с российским лидером, но получил на это запрет от властей США

Планируемое интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным стало одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ и среди интернет-пользователей. Пост, в котором репортер анонсировал беседу с российским лидером, за почти 10 часов после публикации набрал 51,3 млн просмотров. Карлсон еще в сентябре прошлого года сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил на это запрет от властей США. Сам Путин в последний раз беседовал с представителем западной прессы в октябре 2021 года: тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Реакция мировых СМИ на предстоящее интервью Карлсона с российским лидером — в подборке ТАСС

США

Газета The Washington Post: "Карлсон на протяжении многих лет часто отвергал критику в адрес Путина. <…> За несколько дней до [начала специальной военной операции России на Украине] Карлсон выступил со странным, политически окрашенным заявлением, в котором утверждал, что у американцев нет причин ненавидеть российского президента".

Газета The Wall Street Journal: "Он [Такер] был одним из первых и наиболее видных правых, кто поставил под сомнение поддержку США Украины после вторжения России и помог сформировать взгляды протестующих на Капитолийском холме".

Газета The New York Times: "Карлсон, как и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, скептически относится к дальнейшей американской помощи Украине в ее борьбе против России и поддерживает усилия Путина по позиционированию себя как глобального знаменосца традиционных ценностей <…>. Интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри США, особенно если Путин даст понять, что он готов к прекращению конфликта путем переговоров".

Телеканал CBS: "Карлсон — известная фигура на российском государственном телевидении, он неоднократно хвалил Путина и критиковал президента Украины [Владимира] Зеленского".

Газета The Washington Times: "Такер Карлсон на этой неделе поверг в шок журналистский мир, когда его сфотографировали в Москве на балете в Большом театре. Ходили слухи, что он был там, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, и это предположение оказалось верным".

Великобритания

Газета The Daily Telegraph: "Решение Кремля разрешить трансляцию [интервью] на независимом онлайн-канале Карлсона TCN последовало после того, как ведущий в течение многих лет подвергал сомнению [необходимость] противостояния США с Россией, а также высказывал предположения о том, что Зеленский — это "диктатор" <…>. С начала [спецоперации] на Украине президент России почти не давал интервью корреспондентам западных СМИ в Москве. Такер — единственный журналист Запада, которому разрешили взять интервью. [Это] вполне может отразиться на репутации репортера более жестко, чем он думает.

Бывший ведущий Fox News часто делал сочувственные комментарии по поводу России и войны на Украине. Высказывания Карлсона, которые часто соответствовали заявлениям Путина о [СВО], использовались российским государственным телевидением, чтобы подтвердить правоту российского президента, поскольку то же самое говорил "самый популярный телеведущий в Америке".

Телерадиовещательная корпорация BBC: "Карлсон поблагодарил владельца Х (ранее Twitter — прим. ТАСС) Илона Маска, который якобы пообещал не блокировать интервью [с Путиным], и сказал, что ожидает попыток цензуры со стороны правительств западных стран. Он утверждает, что администрация Байдена пыталась помешать организации этого интервью.

Карлсон неоднократно с симпатией отзывался о Владимире Путине. Его политические взгляды разделяют многие консервативно настроенные американцы, недовольные многомиллиардной американской поддержкой Украины. Карлсон также не скрывает своей антипатии к президенту Украины Зеленскому <…> высказывался о нем весьма нелицеприятно. Он также обвиняет американские СМИ в "коррупции", поскольку они якобы не желают говорить с Путиным, но охотно публикуют интервью с Владимиром Зеленским, которые Карлсон назвал "льстивыми воодушевляющими беседами", втягивающими США в войну в Восточной Европе".

Германия

Газета Handelsblatt: "[Интервью Карлсона с президентом РФ] <…> подчеркивает тот факт, что внешняя политика, особенно [СВО] на Украине и война в Газе, играет исключительно важную роль в нынешней президентской избирательной кампании в США. Интервью Карлсону позволит Путину напрямую обратиться к американским сторонникам Трампа и намекнуть, что он заинтересован в переизбрании Трампа".

Газета Berliner Zeitung: "Эта встреча, скорее всего, вызовет бурные обсуждения <…>".

Журнал Stern: "Вряд ли Карлсон будет задавать российскому президенту критические вопросы".

Франция

Агентство AFP: "[Карлсон] все больше становится одним из самых громких голосов консервативной Америки. Такера Карлсона, звездного ведущего и близкого друга Дональда Трампа, который только что объявил, что собирается взять интервью у Владимира Путина, обвиняют в популяризации теорий заговора и расизма <…>. 50-летний сторонник Трампа, противник абортов и убежденный сторонник права на ношение оружия, никогда не стеснялся высказывать свое мнение в программе, которая, как говорится на ее сайте, является "заклятым врагом лжи"".