Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что варварская мобилизация, когда людей хватают на улицах и отправляют без разбора на фронт, является прямым следствием международной коррупционной схемы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский реализует преступную схему, оплачивая жизнями украинцев войну НАТО с Россией и свою будущую роскошную жизнь за границей. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Владимир Зеленский нашел схему превращения смертей украинцев в личную выгоду. <...> Ужесточая мобилизацию, украинский президент при этом готовит себе роскошную жизнь за границей", - пишет Медведчук в авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Он отмечает, что варварская мобилизация, когда людей хватают на улицах и отправляют без разбора на фронт, является прямым следствием международной коррупционной схемы. По его словам, Украина под руководством Зеленского взяла "подряд" у НАТО на войну с Россией. "Схема простая - оружие и, главное, деньги (а речь идет о сотнях миллиардов долларов) в обмен на постоянную войну с Россией "до победного конца", - отмечает Медведчук. Зеленский "продал человеческий ресурс Украины НАТО с тем, чтобы натовские солдаты не воевали, а Россия несла военные потери". "А дальше распределение простое - деньги Зеленскому и его окружению, а смерть и увечья - простым гражданам", - заявляет лидер движения.

Он приводит факты, говорящие о том, что украинский президент выводит "заработанные" на войне деньги в офшоры, покупает там роскошные яхты, недвижимость, драгоценности. Так, данные Newsbreak свидетельствуют о том, что в конце декабря 2023 года Зеленский через подставных лиц приобрел в Дубае элитные апартаменты площадью более 600 м за $16,9 млн. До сих пор не утихает скандал с покупкой женой Зеленского во время визита в США драгоценностей на $1,1 млн. А расследование журналистом Мохаммедом аль-Алави покупки тещей Зеленского в мае 2023 года шикарного дома на побережье Красного моря в Египте кончилось для него жестоким нападением неизвестных и гибелью. Медведчук напоминает также о материалах Pandora Papers 2021 года, согласно которым Зеленский и его ближайшее окружение владеют сетью офшорных компаний на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе и элитной недвижимостью в Лондоне.

"Именно за это сегодня погибают сотни тысяч украинцев, а миллионы их сограждан влачат свою жизнь в качестве беженцев. <...> Тут "кому война, а кому мать родна", - подчеркивает Медведчук. "И чем быстрее украинцы откажутся погибать за <...> преступные схемы, тем больше людей удастся спасти", - заключает он.