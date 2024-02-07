Китай заявил, что содействует урегулированию на Украине своими методами

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил намерений его страны участвовать в саммите по украинской "формуле мира" в Берне

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Китайские власти намерены содействовать урегулированию украинского кризиса собственными методами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, не подтвердив намерений Китая участвовать в саммите по украинской "формуле мира" в Берне.

"Мы будем по-своему содействовать мирному процессу, способствовать урегулированию [украинского] кризиса политическим путем", - сказал он на брифинге, отвечая на просьбу западного журналиста прокомментировать намерения КНР касательно конференции в Швейцарии.

Ван Вэньбинь уточнил, что Пекин продолжит играть "конструктивную роль" в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что позиция Пекина по этому вопросу не претерпела изменений.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 15 января, что он попросил ее страну организовать саммит по так называемой украинской формуле мира, в Берне положительно отреагировали на это предложение. Глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.