В Тегеране отвергли обвинения в военных поставках хуситам

Постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани отметил, что у хуситов "есть свое оружие" и Иран не дает мятежникам указаний, как его использовать

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана не поставляют вооружения йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситам), которые совершают атаки против США и Израиля. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани в интервью телекомпании NBC.

Иравани добавил, что у хуситов "есть свое оружие" и Иран не дает мятежникам указаний, как его использовать. Иранский дипломат подчеркнул, что отношения исламской республики с вооруженными группировками Ближнего Востока, которые Тегеран называет "Осью сопротивления", строятся по принципу "оборонительного пакта", и отметил, что его государство не руководит ими, а проводит "взаимные консультации".

Постпред Ирана добавил, что его страна готова призвать хуситов к прекращению их действий, если при этом Израиль выведет свои войска из сектора Газа и снимет ограничения на отправку гуманитарной помощи жителям анклава.

В "Ось сопротивления" (силы исламского сопротивления) входят мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки. К их числу относят йеменское движение "Ансар Аллах", ливанскую партию "Хезболлах", иракское ополчение "Исламское сопротивление Ирака", палестинское движение ХАМАС, группировки "Зайнабиюн" (сформирована из пакистанцев-шиитов) и "Фатимийюн" (сформирована из афганцев-шиитов).

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам йеменского мятежного движения в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции. 3 февраля силы США и Великобритании нанесли удары по 36 целям, связанным с "Ансар Аллах". 4 февраля Центральное командование ВС США сообщило о нанесении очередной серии ударов по территории Йемена, целями атак стали пять крылатых ракет мятежников.