Польша будет убеждать ФРГ и Францию найти компромисс по военной помощи Украине

Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил, что Варшава сможет помочь своим партнерам по ЕС найти консенсус

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Варшава будет пытаться склонить своих партнеров в Берлине и Париже к компромиссу по вопросу восполнения Европейского фонда мира для оказания военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info.

"Мы будем убеждать наших немецких и французских партнеров пойти на компромисс в вопросе увеличения европейского оборонного бюджета. Речь идет о €5 млрд, предназначенных на оружие для Украины", - сказал глава польского МИД. Он подчеркнул, что позиция Варшавы по этому вопросу "как раз находится между позициями Германии и Франции". В этой связи Варшава сможет помочь своим партнерам по ЕС найти консенсус, отметил Сикорский.

По словам министра, главы МИД Польши, ФРГ и Франции будут обсуждать военную помощь Киеву и политику ЕС в области обороны на встрече в формате Веймарского треугольника, которая в ближайшее время пройдет в Париже.

Ранее газета Financial Times сообщала, что расхождение позиций между Брюсселем и Берлином по вопросу восполнения фонда военной помощи Украине может привести к задержкам военных поставок из ЕС в Киев. Так называемый Европейский фонд мира объемом €12 млрд финансируется не из общего бюджета ЕС, а путем самостоятельных взносов стран - участниц сообщества, размер которых зависит от их ВВП. Он сократился на €5,6 млрд после того, как поставлявшим Украине оружие странам сообщества была выплачена соответствующая компенсация. Теперь в Брюсселе настаивают на восполнении фонда, однако странам ЕС пока не удалось договориться о конкретной схеме его финансирования.

В частности, ФРГ и другие страны выступают за отход от модели возмещения расходов по системе "плати сначала, получай компенсацию позже". Эта идея не находит отклика у меньших стран ЕС, например у прибалтийских республик, которые указывают на то, что это приведет к существенному сокращению объемов фонда. Отсутствие единства по этому вопросу привело к тому, что страны сообщества не обсуждали вопрос о пополнении фонда на саммите Евросоюза 1 февраля.