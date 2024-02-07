Politico: в ЕС считают, что Киеву необходимо выходить на самообеспечение

По информации газеты, в Брюсселе и ключевых европейских столицах в настоящее время идет поиск альтернативных способов привлечения денег для финансирования Украины

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Руководство и ключевые страны Евросоюза считают, что Украине через некоторое время придется перейти на самообеспечение и стать более независимой от западных кредиторов. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, в Брюсселе и ключевых европейских столицах в настоящее время идет поиск альтернативных способов привлечения денег для финансирования Украины. По словам исполнительного директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, в Европе осознают, что в определенный момент Киеву придется научиться стоять на собственных ногах в финансовом плане. "Украине в дальнейшем необходимо стать более самодостаточной, так как она не может продолжать покрывать половину бюджета за счет внешнего финансирования", - заявил Патроне.

6 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует приступить в марте к первым выплатам из фонда помощи Украине, суммарный объем которого в течение четырех лет должен составить до €50 млрд.

Как сообщалось ранее, выделение €50 млрд в пересчете на четыре года означает выплаты в €1,02 млрд в месяц, что соответствует сокращению в полтора раза ежемесячного финансирования Украины по сравнению с 2023 годом, когда Киев получал от Брюсселя в месяц €1,5 млрд бюджетной помощи.