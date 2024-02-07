Министр обороны Израиля встретился с главой "Моссад" после ответа ХАМАС по новой сделке

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что "ответ движения, переданный "Моссаду" катарским посредником, подробно изучается всеми сторонами, участвующими в переговорах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Израильский министр обороны Йоав Галант встретился с директором службы разведки "Моссад" Давидом Барнеа после того, как Израиль получил при посредничестве Катара ответ радикального палестинского движения ХАМАС на проект новой сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Ночью министр обороны Йоав Галант встретился с директором "Моссада" Давидом Барнеа в штаб-квартире "Моссада", - говорится в сообщении. Вечером 6 февраля канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что "ответ [движения] ХАМАС, переданный "Моссаду" катарским посредником, подробно изучается всеми сторонами, участвующими в переговорах".

6 февраля глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что его страна получила ответ ХАМАС относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Он назвал положительной реакцию движения на проект соглашения. 28 января в Париже состоялась встреча глав разведок Египта, Израиля, США и премьера Катара. Участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в Газу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе женщин, детей и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

В конце ноября 2023 года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря того же года, когда армия Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление боев на США. 5 декабря 2023 года член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе.