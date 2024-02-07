NYT: ответ ХАМАС на сделку об обмене заложниками застал врасплох Блинкена и Белый дом

По информации газеты, Израиль не готов принять предложенные движением условия, так как они включают в себя полное прекращение боевых действий и обеспечение контроля движения над Газой

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Ответ палестинского движения ХАМАС на предложение об обмене заложников застал врасплох госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится в турне на Ближнем Востоке, и представителей Белого дома, поскольку у них было мало времени на то, чтобы сформулировать свою реакцию. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного американского чиновника высокого ранга.

Как сообщает издание, власти Катара получили ответ от ХАМАС 6 февраля всего за час до прилета Блинкена в Доху и всего за три часа до начала его совместной пресс-конференции с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

По данным газеты, команда Блинкена быстро просмотрела послание ХАМАС и затем проинформировала о его содержимом Белый дом. Госсекретарь США на пресс-конференции заявил, что Вашингтон "будет весьма интенсивно изучать" реакцию ХАМАС. По его словам, эта сделка возможна и будет "выгодна всем".

Неназванный израильский чиновник сообщил газете, что Израиль не готов принять предложенные ХАМАС условия, так как они включают в себя невыполнимые требования: полное прекращение боевых действий и обеспечение контроля движения над Газой.

Консультации по сделке

Агентство AFP 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телеканала NBC News, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже. 6 февраля власти Катара подтвердили получение ответа от радикального палестинского движения ХАМАС относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В секторе с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще 136 заложников.