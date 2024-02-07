В НАТО заявили, что проводят учения не для подготовки к войне с Россией

Помощника начальника военного штаба альянса Гуннара Брюгнера отметил, что идет подготовка к близкой к реальности обстановке

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Проводимые в Атлантическом океане и Европе учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник - 2024") не являются сигналом о подготовке к возможной войне с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на помощника начальника военного штаба альянса Гуннара Брюгнера.

"Мы не готовимся к войне с кем-либо. Мы готовимся к близкой к реальности обстановке", - приводит издание слова Брюгнера, который охарактеризовал учения как "стресс-тест".

В этом контексте военный не упомянул РФ, но газета пишет, что вопрос ставился "о подготовке к войне с Россией". "Каждый корабль, который идет по воде, каждый самолет, который пролетает, каждый танк, который катится по земле, каждый солдат, - все это посылает сигнал о сдерживании", - добавил Брюгнер.

Как ранее отметил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, учения НАТО "Стойкий защитник - 2024" направлены не на защиту альянса, а на прощупывание почвы для провокаций против России. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что маневры НАТО у границ РФ призваны напугать Москву, но вышло нестрашно.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. Участие в них примут 90 тыс. военнослужащих 31 страны альянса и претендующей на членство в организации Швеции. Как заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью агентству Арменпресс, учения направлены на "сдерживание РФ", которую альянс считает "угрозой".