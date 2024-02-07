Такер Карлсон ушел от вопроса, состоялось ли уже его интервью с Путиным

Журналист отшутился и сказал, что ему нужно выпить кофе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон не стал отвечать на вопрос журналистов, состоялось ли уже его интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Представители прессы встретили Карлсона на парковке отеля, в котором тот остановился в Москве. На вопрос о том, взял ли уже Карлсон интервью у Путина, американский журналист отшутился и сказал: "Мне нужно выпить кофе". Затем автомобиль с Карлсоном уехал с парковки.

Ранее Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что лично оплатил поездку в Москву, а также сообщил, что полную версию интервью с российским президентом без монтажа опубликуют на его сайте. Блогер и журналист из США Алекс Джонс, сославшись на общение с Карлсоном, утром в среду выступил с утверждением, что интервью уже состоялось.