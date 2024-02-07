Что известно о серии взрывов в городах Украины

Серия взрывов после объявления воздушной тревоги произошла в Киеве и нескольких других городах и областях Украины, следует из сообщений местных властей и СМИ. В некоторых районах Киева пропало электричество, на левом берегу города наблюдаются проблемы с водоснабжением и теплоснабжением. Также повреждены объекты инфраструктуры в Николаевской и Харьковской областях.

ТАСС собрал основное, что известно о серии взрывов на Украине.

В каких областях произошли взрывы

В 06:02 мск в Харьковской области на Украине была объявлена воздушная тревога. Через 15 минут сирены начали звучать в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Позже воздушную тревогу распространили по всей территории Украины.

Взрывы произошли в Николаеве, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". Звуки взрывов также были слышны в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также в городе Дрогобыче Львовской области.

Также сообщалось о взрывах в Харькове, на востоке страны. В регионе было слышно не менее четырех взрывов, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

В Киеве также произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны. Как ТАСС сообщили очевидцы, минимум четыре взрыва произошло в городе.

Воздушную тревогу на всей территории страны отменили спустя более чем три часа, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Последствия взрывов в Киеве

В некоторых районах Киева пропало электричество, сообщили ТАСС очевидцы. В центральных районах наблюдаются веерные отключения электричества. Часть потребителей осталась без света на левом берегу Киева.

Две высоковольтные линии в городе повреждены, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Днепровском и Деснянском районах без света остались 19,4 тыс. абонентов вследствие повреждения ЛЭП, уточнило Минэнерго Украины. Энергоснабжение рассчитывают восстановить в течение трех часов.

Также на левом берегу города наблюдаются проблемы с водоснабжением и теплоснабжением. По словам Кличко, повреждена магистраль теплоснабжения.

Последствия в других областях