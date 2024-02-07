Что известно о серии взрывов в городах Украины

Серия взрывов после объявления воздушной тревоги произошла в Киеве и нескольких других городах и областях Украины, следует из сообщений местных властей и СМИ. В некоторых районах Киева пропало электричество, на левом берегу города наблюдаются проблемы с водоснабжением и теплоснабжением. Также повреждены объекты инфраструктуры в Николаевской и Харьковской областях.
ТАСС собрал основное, что известно о серии взрывов на Украине.
В каких областях произошли взрывы
- В 06:02 мск в Харьковской области на Украине была объявлена воздушная тревога. Через 15 минут сирены начали звучать в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Позже воздушную тревогу распространили по всей территории Украины.
- Взрывы произошли в Николаеве, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". Звуки взрывов также были слышны в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также в городе Дрогобыче Львовской области.
- Также сообщалось о взрывах в Харькове, на востоке страны. В регионе было слышно не менее четырех взрывов, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
- В Киеве также произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны. Как ТАСС сообщили очевидцы, минимум четыре взрыва произошло в городе.
- Воздушную тревогу на всей территории страны отменили спустя более чем три часа, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Последствия взрывов в Киеве
- В некоторых районах Киева пропало электричество, сообщили ТАСС очевидцы. В центральных районах наблюдаются веерные отключения электричества. Часть потребителей осталась без света на левом берегу Киева.
- Две высоковольтные линии в городе повреждены, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
- В Днепровском и Деснянском районах без света остались 19,4 тыс. абонентов вследствие повреждения ЛЭП, уточнило Минэнерго Украины. Энергоснабжение рассчитывают восстановить в течение трех часов.
- Также на левом берегу города наблюдаются проблемы с водоснабжением и теплоснабжением. По словам Кличко, повреждена магистраль теплоснабжения.
Последствия в других областях
- Объект инфраструктуры поврежден в Николаевской области. Там произошло возгорание технического сооружения, которое уже локализовано. Также в Николаеве без света остались 226 потребителей.
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждено предприятие.
- В Харьковской области пострадала инфраструктура нескольких предприятий, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Речь о 10 ангарах предприятия и нежилой инфраструктуры - в селе Охримовка Чугуевского района, складском помещении - в селе Малая Волчья, хозяйственных помещениях одного из предприятий - в городе Волчанске.
- В Харькове повреждены электросети, в результате обесточены около 1 тыс. потребителей. Также подстанция компании "Укрэнерго" обесточена в Купянском районе Харьковской области.
- Здание промышленного объекта частично обрушилось в городе Дрогобыче Львовской области. Пожар зафиксирован на площади около 300 кв. м, сообщил глава региональной администрации Максим Козицкий.