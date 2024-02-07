В Китае заявили о готовности сохранять справедливый порядок в мире со Швейцарией

В МИД КНР отметили, что Пекин и Берн готовы оказывать поддержку ключевой роли ООН в урегулировании международных вопросов

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Китая в ходе состоявшегося в среду третьего раунда китайско-швейцарского стратегического диалога выразили готовность вместе со Швейцарией содействовать поддержанию справедливого международного порядка. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай готов к взаимодействию со Швейцарией, чтобы способствовать развитию мирового порядка в справедливом и рациональном направлении", - говорится в информационном материале, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства по итогам мероприятия, которое провели в Пекине министр иностранных дел Китая Ван И и его швейцарский коллега Иньяцио Кассис.

Как уточняется в сообщении, Пекин и Берн готовы оказывать поддержку ключевой роли ООН в урегулировании международных вопросов. Стороны условились укреплять контакты и усилить координацию. Швейцарская сторона, как отмечается, выразила готовность укреплять сотрудничество с КНР, "сообща решать глобальные проблемы".