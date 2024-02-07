Армия Израиля сообщила об уничтожении десятков вооруженных радикалов в Хан-Юнисе

Солдаты также обнаружили большое количество оружия, включая автоматы, гранаты и взрывные устройства, отметили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Израильские военные за минувшие сутки ликвидировали десятки вооруженных радикалов во время боев в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Военнослужащие ЦАХАЛа из бригады парашютистов за последние 24 часа уничтожили десятки террористов в Хан-Юнисе. В ходе одного из инцидентов войска столкнулись с вооруженным отрядом террористов и нейтрализовали его. Солдаты также обнаружили большое количество оружия, включая автоматы, гранаты и взрывные устройства", - говорится в сообщении.

"Во время другой операции в Хан-Юнисе войска ЦАХАЛа засекли террориста в этом районе, - продолжала пресс-служба. - Координируя действия с ВВС, военнослужащие нанесли удар и уничтожили террориста, впоследствии поблизости были обнаружены еще трое террористов, которые были убиты в результате этого удара". "Кроме того, военнослужащие убили нескольких террористов и обнаружили оружие и документы, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - сообщили военные.

"Параллельно солдаты ЦАХАЛа провели [в Хан-Юнисе] целенаправленные рейды по военным объектам, использовавшимся для боевых действий, где они убили нескольких террористов и обнаружили оружие и шахты туннелей", - добавила пресс-служба. Как сообщила армия, подразделения ЦАХАЛа, "действовавшие на западе Хан-Юниса, столкнулись с тремя вооруженными террористами, которые выпустили по военнослужащим противотанковые ракеты". "Солдаты в ближнем бою уничтожили этих террористов вместе с несколькими другими террористами", - продолжили в армии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.