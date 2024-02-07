СМИ: Киев опасался беспорядков из-за запланированной на 2 февраля отставки Залужного

Издание "Украинская правда" сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался объявить об отставке главкома после того, как Киев провел консультации по этому вопросу с Вашингтоном

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объявление об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного планировалось 2 февраля, Служба безопасности Украины (СБУ) опасалась, что в этот день могут произойти беспорядки в Киеве и выступления в некоторых воинских частях. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Украинская правда".

По его информации, президент Украины Владимир Зеленский намеревался объявить об отставке главкома после того, как Киев провел консультации по этому вопросу с Вашингтоном, в том числе в ходе состоявшегося 31 января визита заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. "Украинская правда" отмечает, что, хотя отставка Залужного вызывала у Вашингтона вопросы, США не стали настаивать на пересмотре решения.

При этом 2 февраля СБУ предупредила своих сотрудников о необходимости быть готовыми к "возможным нарушениям в Киеве". Некоторые действующие командиры бригад и батальонов ВСУ также получили просьбы от спецслужбы внимательно следить за личным составом. В частности, чтобы военнослужащие не оставляли позиции и не предпринимали самовольных перемещений, отмечает издание.

Отставка Залужного 2 февраля в итоге не состоялась. "Украинская правда" не уточняет, были ли опасения беспорядков главной причиной, по которой она была отложена. По информации издания, в офисе президента Украины продолжают ожидать, что Залужный уйдет сам или, по крайней мере, его отставку удастся осуществить каким-либо мягким способом, например под прикрытием анонсированной Зеленским перезагрузки всего руководства страной.

Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, на встрече Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался, а офис Зеленского получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ. Зеленский 4 февраля в интервью телеканалу Rai признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Отставку главкома украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и предполагаемыми политическими амбициями Залужного.