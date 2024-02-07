МИД Словении: ЕС должен принять балканские страны в 2030 году для сохранения там влияния

По словам главы ведомства Тани Файон, за влияние там борются Россия и Китай.

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон заявила о необходимости продолжать проведение реформ как в странах Западных Балкан, так и в Европейском созе (ЕС), чтобы балканские государства смогли стать членами сообщества в 2030 году. В противном случае, по ее словам, ЕС может потерять там влияние.

"Я очень обеспокоена подготовкой ЕС к расширению на Западные Балканы. Мы обсуждаем присоединение балканских государств уже 20 лет", - сказала Файон в интервью редакционному объединению RND. "Мы не должны потерять эти страны, но именно это и грозит произойти сейчас", - добавила она. При этом глава МИД Словении подчеркнула, что в настоящее время "более геостратегически необходимо, чем когда-либо, расширить и укрепить Европу, включив в нее страны Балканского полуострова", поскольку за влияние там, по ее утверждению, борются Россия и Китай.

"Конечно, вступление - это процесс, ориентированный на результативность и реформы. Но мы достигли точки, когда существуют большой скептицизм среди населения и сложные экономические и политические проблемы на Западных Балканах", - констатировала Файон. "Если мы будем сохранять статус-кво в течение 20 лет, это не сделает ЕС заслуживающим доверия. Мы должны настаивать на дальнейших реформах в странах и в ЕС, чтобы вступление стало возможным в 2030 году", - резюмировала она, указав, что поэтому Словения и Германия представили предложение о том, как сделать процесс расширения более эффективным.

Сейчас ЕС объединяет 27 стран. Статус кандидатов на вступление в сообщество имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Ранее саммит ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Участники саммита также объявили о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещали вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна будет полностью соответствовать всем критериям для приема. Представители Балканских стран выражали некоторую досаду по поводу того, что все внимание было приковано к Украине, в то время как они годами ждут подвижек в процессе вступления в ЕС.