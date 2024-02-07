В Пакистане в результате двух взрывов погибли 27 человек

Еще 40 ранены

ИСЛАМАБАД, 7 февраля. /ТАСС/. Два взрыва прогремели в пакистанской провинции Белуджистан рядом с офисами кандидатов на выборах 8 февраля в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента). По меньшей мере 27 человек погибли, более 40 получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Geo TV.

Взрывное устройство, сработавшее в рядом с офисом независимого кандидата Асфанда Хана Какара, унесло жизни 15 человек, свыше 30 получили ранения. Жертвами второй вылазки террористов стали 12 человек.

Как сообщалось ранее, в преддверии выборов в парламент участились случаи насилия. Вооруженному нападению подвергся кандидат на выборах от Пакистанской народной партии Сайед Зульфикар Али Шах. 5 февраля в результате нападения боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана погибли 10 полицейских. 31 января в провинции Хайбер-Пахтунхва был застрелен независимый кандидат Рехан Зеб Хан. По решению властей к обеспечению безопасности при проведении голосования на выборах в парламент привлечены вооруженные силы.

8 февраля в стране пройдут выборы в Национальное собрание и провинциальные законодательные институты. Наиболее перспективными политическими объединениями являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.