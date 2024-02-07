Дело закрыто. Швеция передала ФРГ материалы по взрывам на "Северных потоках"

Шведская прокуратура закрыла предварительное расследование по делу о диверсии на газопроводах в Балтийском море. Расследование терактов на "Северных потоках" продолжают Германия и Дания.

ТАСС собрал основное, что известно о разбирательстве по делу.

Решение Швеции

Основной целью предварительного расследования было выяснить, причастны ли к взрывам на газопроводах подданные Швеции и было ли использовано королевство как площадка для диверсии. Следствие не выявило ничего, что указывало бы на связь Швеции и шведских граждан с происшествием на "Северных потоках". Таким образом, шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, пояснил прокурор Матс Юнгквист. По этой причине было принято решение закрыть дело.

Продолжение расследования

Материалы, которые были собраны шведскими властями в ходе следствия, переданы Германии, уточнил Юнгквист.

Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что продолжает расследование подрывов "Северных потоков". Однако немецкие власти по-прежнему не посвящают Москву в детали своей работы по делу о взрывах на газопроводах.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, решение шведских властей может сыграть на руку германской стороне, если Берлин сможет изучить части труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года. Следы изъятой с ним взрывчатки можно будет сравнить с теми, которые немецкие следователи обнаружили на яхте "Андромеда".

Разбирательство также продолжает Дания. В декабре прошлого года Москва получила от датской стороны отказ в предоставлении РФ правовой помощи в расследовании терактов на "Северных потоках". Комментируя это решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что оно не вызвало удивления, а лишь подтвердило курс Дании на сокрытие правды об истинных заказчиках терактов.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "примечательным" решение Швеции завершить расследования терактов на "Северных потоках" из-за невозможности установить виновных, и передать материалы Германии.

"Германия - это страна, которая потеряла очень важный актив. Там были германские фирмы, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры", - сказал он.

Теракты на "Северных потоках"

Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября 2022 года два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. На следующий день компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.

Версии

8 февраля 2023 американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на источники в разведке написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

В среду он высказал мнение, что власти Дании и Швеции знали о том, что США практиковали погружения в Балтийском море несколько месяцев перед взрывами на "Северных потоках". По этой причине, считает Херш, они предпочли провалить свои расследования.

Другая версия произошедшего была представлена газетой The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По ее данным, диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая доставила взрывчатку к трубопроводам на яхте "Андромеда" и действовала без ведома властей США.