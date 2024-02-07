Нетаньяху поблагодарил лидера Аргентины за признание ХАМАС террористической организацией

Премьер отметил, что с Хавьером Милеем состоялась "важная и теплая встреча"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за решение признать правящее в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

"Я благодарю Милея за решение объявить ХАМАС террористической организацией, за его (Милея - прим. ТАСС) твердую поддержку Израиля и за его решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Аргентины", - написал Нетаньяху в X (ранее Twitter) после переговоров с аргентинским лидером.

"У нас состоялась важная и теплая встреча", - добавил премьер .