Жители Физули в Карабахе впервые голосуют на выборах лидера Азербайджана в родном городе

Всего в городе проживают 527 семей

ФИЗУЛИ /Азербайджан/, 7 февраля. /ТАСС/. Жители Физули в Карабахе впервые в своем родном городе принимают участие в выборах президента Азербайджана. Как сообщили корреспонденту ТАСС избиратели, люди идут голосовать с самого утра.

Всего в Физули проживают 527 семей, или около двух тысяч человек. Жители продолжают переезжать в город.

В основном это бывшие беженцы, которые были вынуждены оставить свои дома во время боевых действий в 1992-1994 годах. Они рассказали корреспонденту ТАСС, что благодаря поддержке государства сумели получить жилье и вернуться в свои родные места. Так, Фарид смог вернуться в Физули спустя 32 года, перевез сюда семью с детьми и работает кочегаром. "Государство нам выдало трехкомнатную квартиру. Раньше я жил в Баку, там познакомился с супругой. Какое-то время работал в Волгограде. Здесь в Физули хорошо - горы, воздух, нет пробок", - рассказал он. По словам мужчины, здесь активно идет строительство и город заметно меняется. "Стройка идет каждый день. Я переехал четыре месяца назад, и сейчас могу сказать, что Физули все больше преображается: сегодня на этом месте нет дерева, а завтра его уже посадили, строятся новые дороги и так далее", - поделился Фарид.

Один из избирательных участков находится в школе №1 имени выдающегося государственного деятеля эпохи Тимуридов Мирзо Улугбека. Учебное заведение было построено при поддержке властей Узбекистана и открыто в августе прошлого года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым. В этой школе при наличии открепительного удостоверения могут проголосовать жители других регионов Азербайджана, которые находятся в городе по работе. Так, принять участие в голосовании пришел строитель Ровшан, который участвует в возведении нового микрорайона. "Живу в Баку и ехать слишком далеко, чтобы проголосовать. Работаю здесь давно, строю жилые дома. Строим новый современный город", - поделился он.

В Азербайджане в среду проходят внеочередные президентские выборы. Голосование впервые идет на всей территории страны, включая возвращенные под контроль Баку районы. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, включая действующего президента Алиева, который выдвигается на пятый срок. Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) и будут работать до 19:00 (18:00 мск). ЦИК республики планирует сообщить первые данные через два часа после закрытия избирательных участков - около 21:00 (20:00 мск). Предварительные результаты выборов ожидаются 9 февраля. Как сообщал Центризбирком Азербайджана, явка за первые 4 часа голосования составила 38,57%.