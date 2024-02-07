Рада приняла отставку министра по делам ветеранов Украины

Профильный комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства, отметил депутат парламента Ярослав Железняк

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Верховная рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Лапутиной Юлии. Более того, профильный комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства", - написал он в Telegram-канале.

О причинах отставки официальной информации не поступало. Тем не менее ряд украинских СМИ считает, что это может быть началом "большой чистки" в Вооруженных силах Украины, силовых структурах и связанных с ними организациях.

Лапутина сама написала заявление с просьбой освободить ее от должности. Она возглавляла министерство с декабря 2020 года.