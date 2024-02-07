В ЮАР заявили, что основные направления работы БРИКС в 2024 году определит Россия

Официальный представитель президента республики Винсент Магвенья отметил, что страна полагается на лидерство Москвы в определении и реализации повестки дня организации в 2024 году

ПРЕТОРИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Россия как председатель БРИКС формирует сейчас основные направления работы объединения, включая вопрос о его дальнейшем расширении. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, отвечая на вопрос ТАСС.

"Россия возглавляет сейчас консультации в БРИКС и определяет работу объединения в текущем году, - отметил он. - В течение 2023 года, когда ЮАР была председателем БРИКС, многие страны мира выражали желание вступить в объединение. В результате число стран - членов БРИКС с 1 января текущего года увеличилось с 5 до 10". "Мы полагаемся на лидерство Москвы в определении и реализации повестки дня БРИКС в нынешнем году", - добавил представитель президента.

31 января министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обратила внимание, что Россия уже в первый месяц своего председательства активизировала работу по нескольким направлениям БРИКС.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов - Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, однако в конце декабря Аргентина отказалась от вступления. С 1 января текущего года в БРИКС входят 10 стран.