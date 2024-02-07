Украинский парламент принял в I чтении законопроект об ужесточении мобилизации

Ни один из депутатов от оппозиционных партий Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не поддержал документ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение. То есть, наиболее вероятно, будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - написал он в Telegram-канале.

Ни один из депутатов от оппозиционных партий Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не поддержал документ.

Скандальный законопроект, ужесточающий правила мобилизации, был зарегистрирован в парламенте 30 января и вызвал критические оценки многих политиков, а также недовольство общества. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец констатировал, что он содержит нормы, противоречащие конституции и другим законам страны. Главное научно-экспертное управление Верховной рады также раскритиковало документ, отметив, что он не предполагает защиты граждан от произвола органов власти. Крупнейшее объединение бизнесменов на Украине Европейская бизнес-ассоциация обратилась к парламенту с призывом отказаться от принятия законопроекта, грозящего коллапсом экономике страны. А Тимошенко прямо заявила, что члены фракции в парламенте не поддержат документ.

Тем не менее 6 февраля Верховная рада проголосовала за сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов о мобилизации, что позволило ускорить вынесение основного документа на голосование в первом чтении.

Законопроект о мобилизации

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации, и 25 декабря правительство внесло в Раду соответствующий законопроект. Документ вызвал резкую критику и был отправлен на доработку.

Однако новый вариант, зарегистрированный в парламенте 30 января, содержит большинство жестких норм, предусмотренных первой версией. В частности, документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до блокировки банковских счетов. Любые консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Отменяется отсрочка от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование. По первому требованию сотрудников военкомата и полицейских мужчины обязаны предъявлять военный билет, в противном случае нарушителей будут доставлять в территориальный центр комплектования (военкомат).