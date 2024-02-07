В Раде заявили, что Залужный не присутствовал при рассмотрении законопроекта о мобилизации

При внесении законопроекта о мобилизации в Раду главком ВСУ был назначен вместе с главой МО Украины Рустемом Умеровым докладчиком

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не присутствовал в Верховной раде на слушании законопроекта о мобилизации, несмотря на то, что он был назначен кабмином одним из докладчиков по данному документу. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

"Правительственный законопроект представлял министр обороны [Рустем] Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис президента хотел именно на него переложить представление проекта", - написала Геращенко, представляющая оппозиционную партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

При внесении законопроекта о мобилизации в Раду Залужный был назначен вместе с Умеровым докладчиком.

Верховная рада в среду приняла в первом чтении законопроект о мобилизации, который резко ужесточает ее правила. В частности, документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортным средством и блокировки банковских счетов. Консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. По первому требованию сотрудников военкомата и полицейских мужчины обязаны предъявлять военный билет, в противном случае нарушителей будут доставлять в территориальный центр комплектования (военкомат).