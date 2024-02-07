Такер Карлсон числится в базе "Миротворца"

Журналисту приписывается "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляция общественно значимой информации"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон, ранее взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, числится в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны. Соответствующая запись находится на сайте.

При этом запись о внесении датируется 8 июня 2023 года. Карлсону приписывается "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляция общественно значимой информации".

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. По его словам, интервью выйдет "по мере того, как оно будет подготовлено". По данным газеты The Wall Street Journal, Карлсон опубликует интервью 8 февраля. Ожидается, что оно появится на странице журналиста в соцсети X и на его официальном сайте.

Во вторник Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как все предыдущие интервью украинского лидера в американских СМИ являются не журналистикой, а пропагандой.