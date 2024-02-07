Спикер Рады обсудил с главой дипслужбы ЕС потребности Украины в вооружении

Руслан Стефанчук отметил, что Киев ожидает безотлагательного утверждения переговорной рамки после оценки Еврокомиссией выполнения Украиной законодательных изменений

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Потребности Украины в артиллерии и системах ПВО были одной из тем встречи председателя Верховной рады Руслана Стефанчука с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, прибывшим с визитом в Киев.

"Прежде всего во время встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем обсудил военную поддержку Украины", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По словам спикера парламента, он обозначил приоритетные потребности Киева в вооружении. "Детально очертил наши основные потребности, среди которых системы ПВО, ракеты большой дальности, современные боевые самолеты, артиллерия и боеприпасы", - отметил он.

В числе обсуждаемых вопросов были также дальнейшие шаги в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. Как заявил Стефанчук, Киев ожидает безотлагательного утверждения переговорной рамки после оценки Еврокомиссией выполнения Украиной законодательных изменений. Кроме того, обсуждались "вопросы реализации" так называемой формулы мира, "гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискация активов РФ".

Боррель прибыл в Киев 6 февраля. Как отмечали в пресс-службе главы внешнеполитической службы ЕС, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым и выступит перед депутатами Верховной рады.