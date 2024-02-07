СМИ: число жертв израильского удара в Сирии возросло до девяти

По информации Al Watan, еще 13 человек ранены

БЕЙРУТ, 7 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате удара Израиля по сирийскому городу Хомс в ночь на 7 февраля возросло до 9, еще 13 человек ранены. Об этом сообщила газета Al Watan.

По информации издания, один человек числится пропавшим без вести. Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются.

Ранее радио Sham FM информировало, что армия Израиля во время обстрела сирийской территории попала в жилой дом, который рухнул. Несколько расположенных рядом жилых строений были повреждены.

В ночь на 7 февраля Министерство обороны Сирии сообщило о нанесении израильскими ВС ударов по нескольким объектам в провинции Хомс. Согласно заявлению ведомства, в результате ударов "погибли и получили ранения несколько мирных жителей, был причинен ущерб объектам, находящимся в государственной и частной собственности". Министерство не уточняло число жертв и пострадавших.