Пашинян заявил, что статус Грузии как кандидата в члены ЕС меняет реалии на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении отметил, что Евросоюз стал появляться в этом регионе

ЕРЕВАН, 7 февраля. /ТАСС/. Получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза меняет реалии на Южном Кавказе, ЕС появляется в регионе. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Глобальный мир уже не тот, что был пять или шесть лет назад. Наши отношения с любым субъектом уже не такие, как раньше, изменился и наш регион, здесь изменились существенные реалии. Одной из таких реалий является получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, что имеет объективное влияние на регион. Двое наших соседей (Грузия и Турция - прим. ТАСС) имеют статус кандидата в члены ЕС. ЕС фактически уже является нашим регионом. В этой связи я придаю важность началу стратегического диалога с Грузией", - отметил он.

Глава армянского кабмина также назвал очень важным подписанный в конце января в Тбилиси документ о стратегических отношениях между Арменией и Грузией. "Я очень благодарен Ираклию Гарибашвили за плодотворную работу. Уверен, что она продолжится и во время нынешнего премьер-министра и правительства Грузии", - добавил он.