В Словакии заявили, что поддержат любой мирный план по Украине

НАТО не имеет ничего общего с конфликтом на Украине, заявил глава МИД страны Юрай Бланар

БРАТИСЛАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Словакия поддержит любой мирный план по Украине, кем бы он ни был предложен. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар, выступая по сетевому телеканалу братиславской газеты Pravda.

"Словацкое правительство выступает за мирное решение [конфликта] на Украине и поддержит любой мирный план, невзирая на то, кем он будет предложен", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, почему словацкое правительство не присоединилось к инициативе нескольких государств, осуждающих, как утверждается, имеющие место поставки РФ оружия из КНДР и его применение на Украине, он сказал, что "нет доказательств того, что баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы конкретно 30 декабря и 2 января при обстрелах Украины". "Когда мы их [доказательства] получим, то тогда, конечно, осудим", - сказал Бланар, подчеркнув, что Братислава четко руководствуется резолюциями СБ ООН.

"НАТО не имеет ничего общего с конфликтом на Украине. Все это [оказание помощи Киеву] является [вопросом] двусторонних отношений [с Украиной] государств - членов [блока]. НАТО ничего не поставляет, никакого оружия, - сказал министр. - Мы уважаем [факт], что это является вопросом двусторонних отношений. Если союзники [по НАТО] решат, что будут поставлять оружие и думают, что этот конфликт имеет военное решение, мы это [мнение] уважаем. Одновременно мы ожидаем, что союзники [Словакии] уважают то, что мы прекратили поставки оружия на правительственном уровне со складов вооруженных сил республики. Мы думаем, что это [конфликт на Украине] не имеет военного решения".

НАТО является для Словакии, как подчеркнул Бланар, самой надежной гарантией безопасности. Он также назвал "не вполне профессионально обоснованными" утверждения, что "российская армия собирается напасть на Польшу или на кого-то другого". "Можете ли вы себе представить, чтобы российская армия напала на одно из государств - членов НАТО, которая руководствуется статьей 5 [Вашингтонского договора]? Это глобальный конфликт, это Третья мировая война, а это мы отвергаем", - сказал министр.