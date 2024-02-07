Порошенко призвал Зеленского начать чистку руководства страны "с себя"

По словам экс-президента Украины, перестановки необходимы и в кабинете министров, вплоть до замены его "на технократическое правительство" и формирование правительства национального единства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Украины, ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что поддерживает инициативу действующего главы государства Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предлагает ему "начать с себя" и провести чистку в своей команде.

"Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. И здесь речь идет не только о [министре по делам ветеранов Юлии] Лапутиной. <...> Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего офис президента", - заявил он, выступая в Раде при обсуждении вопроса об отправке в отставку Лапутиной.

По словам Порошенко, перестановки необходимы и в кабинете министров, вплоть до замены его "на технократическое правительство" и формирование правительства национального единства. "Я очень надеюсь, что это будет осуществлено путем формирования правительства национального единства. Зеленскому в этих критических условиях стоит пригласить лидеров парламентских фракций, чтобы обсудить решительные действия для укрепления обороноспособности государства", - сказал Порошенко. А завершил свое выступление словами: "Начните с себя, а от [главнокомандующего вооруженными силами] Валерия Залужного отцепитесь!"

Ранее на Украине начали обсуждаться слухи о возможной отставке Залужного. На фоне этих слухов, вызвавших недовольство в обществе, Зеленский заявил о необходимости кадрового обновления управленческого аппарата Украины. Как отмечают украинские СМИ, Зеленский пока откладывает отставку главкома, опасаясь протестов в обществе, и пытается прикрыть непопулярное решение перезагрузкой всего руководства страны.