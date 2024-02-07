Гросси намерен наладить диалог между Киевом и Москвой о безопасности на ЗАЭС

По словам гендиректора МАГАТЭ, "глубокую озабоченность вызывает то, что между Москвой и Киевом нет прямого диалога"

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС заявил, что намерен наладить диалог между Киевом и Москвой о безопасности на станции.

"Глубокую озабоченность вызывает то, что между Москвой и Киевом нет прямого диалога, но в таких условиях именно у международных организаций ведущая роль в том, чтобы быть связующим звеном и обеспечивать этот диалог, хотя бы таким образом. Я только что из Киева, на следующей неделе я буду в Москве и буду стремиться этот диалог наладить", - сказал Гросси.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.

6 февраля он провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Глава агентства отмечал, что встреча предшествовала поездке на Запорожскую АЭС.