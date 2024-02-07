Переговоры правящего большинства о новом болгарском правительстве зашли в тупик

Основной спор идет о том, кто возглавит МИД

СОФИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Лидеры ведущих болгарских политических объединений Бойко Борисов, представляющий партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил (ГЕРБ - СДС), и Кирил Петков, от блока коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), обсуждают ключевые посты в новом правительстве страны и не могут согласовать ключевые назначения в рамках ранее согласованной ротации. Основной спор идет о том, кто возглавит МИД.

Петков сообщил журналистам, что будет настаивать на полной ротации. "Мы поддержим кандидатуру Марии Габриэль на пост премьер-министра, но быть премьером - сложная задача. Не думаю, что этот пост совместим с обязанностями министра иностранных дел. Специальный статус Денкова и Габриэль будет лучше сохранен, если они полностью поменяются местами", - заявил Петков, выразив уверенность, что Денков хорошо сможет справиться с обязанностями министра иностранных дел.

Борисов же категорично заявил, что нынешней вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Мария Габриэль должна по итогам ротации стать премьер-министром и сохранить свой пост в министерстве иностранных дел. Для Николая Денкова приготовлено кресло вице-премьеры и министра образования, как и было согласовано ранее. "Мы пошли на огромные компромиссы, [чтобы было сформировано правительство страны]. Будучи первой политической силой отдали ПП - ДБ мандат на право формирования правительства, дали им пост премьера и практически все посты министров, практически всю исполнительную власть. Новые требования с их стороны - это для нас красная линия. Не думаю, что эта ротация должна проводится любой ценой", - сказал политик.

На данный момент переговоры между лидерами правящего большинства зашли в тупик, однако эксперты уверены, что политики сумеют договориться и новые выборы Болгарии не грозят.

Договоренности о ротационном правительстве Болгарии были достигнуты ГЕРБ - СДС и ПП - ДБ после выборов в парламент 2 апреля 2023 года. Денков был избран главой болгарского правительства 6 июня и должен в начале марта уйти в отставку, а новым премьером должна быть избрана Габриэль.