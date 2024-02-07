Южная Корея выдала отдельные разрешения на паромные маршруты в Россию и Японию

Как сообщили в Министерстве морского и рыбного хозяйства республики, теперь обслуживать маршрут Владивосток - Тонхэ - Сакаиминато будут два рейса

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи выдали две разные лицензии на эксплуатацию паромного маршрута между Тонхэ и Владивостоком, а также между Тонхэ и городом Сакаиминато. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея.

С 2009 по 2019 год паром Eastern Dream еженедельно обслуживал маршрут Владивосток - Тонхэ - Сакаиминато. Теперь это будут два отдельных рейса, следует из ответа министерства.

31 января была выдана лицензия, в соответствии с которой паром будет курсировать между Тонхэ и японским портом раз в неделю. "Соответственно, поскольку лицензия на маршрут до Владивостока представляет собой отдельное разрешение, в компании - операторе судна [DuWon Shipping] подтвердили, что паром между Владивостоком и Тонхэ будет курсировать раз в неделю в соответствии с графиком без сбоев", - сообщили в министерстве.

Планируется, что паром будет выходить из Тонхэ по субботам и прибывать в Сакаиминато в воскресенье. В тот же день он будет отбывать из японского порта и возвращаться в Тонхэ в понедельник. Согласно приложенному графику, по вторникам паром будет выходить из Тонхэ, в среду прибывать во Владивосток, а в пятницу возвращаться в южнокорейский порт.

Комментируя предстоящее в мае пробное возобновление паромного сообщения между Тонхэ и Сакаиминато министр морского и рыбного хозяйства Республики Корея Кан До Хён сказал, что оно поспособствует оживлению торговли между Японией и Республикой Корея, а также региональной экономики.

Полноценную эксплуатацию маршрута в Японию южнокорейские власти планируют начать в июле.