NBC: США изучают варианты официального признания Палестины после операции Израиля в Газе

По данным телеканала, концепция еще не сформулирована, но она предполагает реформу системы управления палестинским государством и предоставление Палестине дополнительных средств обеспечения безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена начала разрабатывать варианты официального признания палестинского государства по завершении операции Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По его словам, Белый дом поставил своим сотрудникам задачу разработать варианты официального признания Палестины Вашингтоном по окончании операции Израиля в палестинском анклаве еще до того, как стороны достигнут окончательного соглашения. Собеседник телеканала отметил, что концепция еще не сформулирована, однако она предполагает реформу системы управления палестинским государством и предоставление Палестине дополнительных средств обеспечения безопасности.

По оценкам телеканала, подобный шаг означал бы значительный сдвиг в позиции Вашингтона в вопросе реализация принципа двух государств в рамках палестино-израильского урегулирования. В частности, он позволил бы усилить международное давление на Израиль, чтобы заставить его начать конструктивные переговоры о долгосрочном мире в регионе, отмечает NBC News.

2 февраля глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания может официально признать независимое палестинское государство, не дожидаясь завершения переговоров по вопросу сосуществования двух государств, если после прекращения огня в секторе Газа лидеры радикального движения ХАМАС покинут анклав.

Независимость Государства Палестина в настоящее время признало большинство государств - членов ООН. Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.