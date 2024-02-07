Армия Израиля сообщила об ответных ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Истребители нанесли удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в районе Бани-Хайян, отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Хан-Юнисе на юге сектора Газа туннеля протяженностью более 1 км, в котором укрывалось руководство движения ХАМАС и содержались 12 заложников.

"Военнослужащие <…> провели целенаправленный рейд по стратегическому подземному туннелю длиной более одного километра в Хан-Юнисе. Туннель использовался в качестве укрытия высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС и для содержания заложников", - говорится в сообщении. "В этом туннеле в разное время содержались до 12 заложников, 3 из них были возвращены в Израиль, остальные все еще удерживаются в секторе Газа", - добавили военные.

Туннель, "проложенный посреди гражданских объектов в Хан-Юнисе, <…> является частью сложного подземного лабиринта, связанного с другим туннелем, обнаруженным несколько недель назад, где также содержались заложники", отметила пресс-служба. "98-я бригада и спецназ уничтожили туннель", - добавила армия.

"В ходе обысков в туннеле было обнаружено несколько помещений, в том числе камера с решеткой, в которой содержались заложники, санузел и зона отдыха террористов, удерживавших заложников. Кроме того, в туннеле были обнаружены разведывательные материалы и оружие, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - продолжили в пресс-службе. Военнослужащие "вели бои в туннеле с террористами, взламывали металлические двери и обезвреживали взрывчатку", добавили в ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.