В ЕП заявили, что Такер Карлсон может подпасть под санкции ЕС за интервью с Путиным

По словам евродепутата Ги Верхофстадта, Евросоюз вводит санкции против "всех, кто помогает" российскому президенту

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон может попасть в санкционные списки Евросоюза за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом изданию Newsweek заявили действующие и бывшие депутаты Европарламента.

По словам евродепутата, экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, интервью с российским лидером может превратить Карлсона в мишень для законодателей ЕС. Он выразил мнение, что журналист является "рупором бывшего президента Дональда Трампа и Владимира Путина". Верхофстадт добавил, что ЕС вводит санкции против "всех, кто помогает" российскому лидеру. "Было бы логичным, чтобы Европейская служба внешних связей изучила его [Карлсона] дело", - указал европарламентарий.

С Верхофстадтом согласился и бывший депутат Европарламента Луис Гарикано, который заявил Newsweek, что Карлсона отныне нельзя считать репортером, поскольку он стал "пропагандистом".

В свою очередь другой европарламентарий Урмас Паэт, комментируя интервью, заявил, что за пропаганду позиции российских властей "можно попасть в санкционный список". "Это касается, прежде всего, запрета на въезд в страны ЕС", - резюмировал Паэт.