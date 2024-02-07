Гросси заявил, что ЗАЭС нельзя обстреливать ни при каких условиях

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что атаки нельзя проводить и с территории станции, поэтому там "не должно быть никакого тяжелого вооружения"

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Запорожская АЭС (ЗАЭС) не должна подвергаться обстрелам ни при каких условиях, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии на брифинге в ходе визита на атомную электростанцию.

"Главное, ни при каких условиях атомная станция не может быть атакована", - сказал он. При этом Гросси подчеркнул, что атаки нельзя проводить и с территории станции, поэтому там "не должно быть никакого тяжелого вооружения".

Запорожская АЭС в Энергодаре - крупнейшая атомная электростанция в Европе. В конце февраля 2022 года российские силы взяли объект под контроль, с тех пор украинские военные периодически обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.