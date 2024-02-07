Президент Финляндии предупредил о сложной весне на границе с РФ

Саули Ниинистё отметил, что Россия использует людей как инструмент в своих попытках ослабить пограничную безопасность страны, подорвать наш внутренний национальный порядок и посеять раздор

ХЕЛЬСИНКИ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё, открывая весеннюю сессию парламента страны, призвал готовиться к сложной весне на границе с Россией. Трансляция выступления велась финскими СМИ.

"Россия использует людей как инструмент в своих попытках ослабить пограничную безопасность Финляндии, подорвать наш внутренний национальный порядок и посеять раздор. Думаю, мы все с этим согласны. Мы не знаем, на каком основании отбираются люди, прибывающие к нашим границам", - утверждал Ниинистё.

"Однако перед нами стоит сложная и двойная задача: как прибегнуть к помощи законов и как их защитить. Приближающаяся весна может бросить нам вызов в обоих отношениях. Возможно, исключительные времена требуют исключительного мышления. В то же время мы должны защищать основу законного порядка", - отметил президент Финляндии.

Он также подчеркнул, что при разработке Женевской конвенции 1951 года о предоставлении убежища даже не могли представить, что людей будут использовать в качестве Троянского коня.

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в Евросоюзе. Всего за осень прибыло более 1,3 тыс. человек, сообщала Миграционная служба Финляндии. По решению правительства Финляндии все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.