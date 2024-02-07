МИД Приднестровья обвинил власти Молдавии в срыве переговоров по ограничительным мерам

На переговорах планировалось обсудить проблемы, связанные с ограничительными мерами со стороны Молдавии, а также вопросы землепользования молдавских крестьян на левом берегу Днестра в районе Дубоссар

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация Молдавии отказалась приехать на ранее согласованную встречу с представителями Приднестровья в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе. Об этом сообщил МИД непризнанной республики, отметив, что на переговорах планировалось обсудить проблемы, связанные с ограничительными мерами со стороны Молдавии, а также вопросы землепользования молдавских крестьян на левом берегу Днестра в районе Дубоссар.

"Делегация Республики Молдова отказалась прибыть в Тирасполь в ранее согласованную дату. МИД расценивает такой подход как уклонение от диалога по злободневным темам повестки дня, свидетельствующее о пренебрежительном отношении к имеющимся переговорным инструментам, проблемам населения и экономических агентов", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что МИД Приднестровья направил в адрес молдавской стороны инициативу о проведении в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе встречи экспертных групп по вопросам экономики. На ней предлагалось обсудить "неправомерное взимание таможенных пошлин и платежей с предприятий Приднестровья", которое спровоцировало экономический и социально-гуманитарный кризис. Ранее власти Приднестровья обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. После решения Киева закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию.

МИД Приднестровья направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). В нем отмечено, что молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику "данью", которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договоренностей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов". А общественники Приднестровья провели протесты против давления со стороны Кишинева. Со своей стороны, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что "уступок в вопросе таможенного кодекса не будет". Он также обвинил Приднестровье в давлении на молдавских землепользователей, после чего в Тирасполе предложили провести встречу по этому вопросу, которая так и не состоялась.