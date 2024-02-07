В Мали не признали обязательств перед ECOWAS

Речь идет в том числе о сроках выхода из сообщества совместно с Буркина-Фасо и Нигером

ПРЕТОРИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Республика Мали не считает себя связанной какими-либо обязательствами перед Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS), включая сроки выхода из него совместно с Буркина-Фасо и Нигером. Об этом говорится в письме малийского МИД, направленном руководству ECOWAS.

"Правительство Мали больше не связано ограничениями по срокам, упомянутыми в статье 91 договора", - цитирует письмо Agence France-Presse. Статья 91 предусматривает, что страны - члены сообщества обязаны выполнять обязательства в течение одного года после уведомления о выходе из организации. Как поясняет МИД, ECOWAS сделало договор "недействительным", когда оно не выполнило свои обязательства, закрыв границы государств-членов с Мали в январе 2022 года и лишив тем самым республику доступа к морским портам.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении выйти как можно быстрее из ECOWAS. Три страны считают, что сообщество "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Буркина-Фасо, Мали и Нигер официально уведомили о решении выйти из состава организации.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Оно ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от захвативших власть в этих странах военных скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения президентских и всеобщих выборов. Президент Нигерии Бола Тинубу председательствует в ECOWAS в 2024 году.